СБУ заподозрили в уничтожении главной улики против сына Авакова

Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила главную улику против сына министра внутренних дел Арсена Авакова, задержанного по так называемому делу о рюкзаках. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на близкий к министру источник.

Собеседник издания уточнил, что позиция обвинения по делу строится на видеозаписи со скрытой камеры в кабинете бывшего замглавы МВД Украины. «А оригинала [видео] не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали», — сказал источник.

Он также отметил, что в распоряжении следствия осталась только смонтированная версия видеозаписи, по которой нельзя ничего доказать.

Видео, на котором похожий на Авакова-младшего человек ведет переговоры об организации закупки рюкзаков для МВД Украины, было опубликовано в январе 2016 года. Его собеседником был мужчина, похожий на бывшего заместителя главы министерства Сергея Чеботаря. Рюкзаки позднее были приобретены, однако они обошлись бюджету в шесть раз дороже рыночной цены.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова во вторник, 31 октября, по делу о рюкзаках. 2 ноября суд в Киеве признал арест незаконным и отпустил молодого человека под личное обязательство с подпиской о невыезде до 31 декабря. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

Прокуратура требовала заключить Авакова-младшего под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен (10 миллионов 860 тысяч рублей). Представитель гособвинения заявил на заседании, что рюкзаки для МВД закупались по цене 2,9 тысячи гривен за штуку (6,3 тысячи рублей). При этом часть изделий изготавливалась заключенными, и себестоимость одной такой сумки составляла около 100 гривен (примерно 220 рублей).