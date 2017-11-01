Саакашвили сообщил подробности ссоры Авакова с Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе ссоры с президентом страны Петром Порошенко упрекнул его в ведении бизнеса в России. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, видео доступно на YouTube (с 5 минуты).

По его словам, спор произошел по поводу того, следует ли разгонять протестную акцию у стен Верховной Рады. «У тебя есть бизнес в Липецке, а меня в России не ждут, а в Европе не примут. Поэтому я не буду этого делать», — процитировал Саакашвили слова Авакова. Бывший губернатор Одесской области отметил, что содержание беседы ему известно от разных депутатов Рады, которым о ссоре рассказали сами Аваков и Порошенко.

Саакашвили добавил, что именно с отказом разгонять протестную акцию связано задержание сына Арсена Авакова Александра. «Это дело Холодницкий [глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий] придерживал больше года, и он вчера с вечера дал ход. Конечно, по указанию Порошенко, это вообще не вызывает никакого сомнения», — сказал политик.

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20 октября киевское издание «Украинская правда» писало, что между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко произошел конфликт из-за нового Майдана. Якобы глава государства требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Верховной Рады, а министр внутренних дел отказался это делать. Аваков оправдался тем, что, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», выбрал меньшее из двух зол.

Вечером 17 октября участники оппозиционной акции у здания Верховной Рады разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.

Петр Порошенко — основатель кондитерской корпорации Roshen. В начале 2016 года он передал принадлежавшие ему акции в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят шесть предприятий на Украине и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва). Российское подразделение в Липецке прекратило работу в 2017 году.