Компания Roshen объявила о завершении консервации фабрики в Липецке

Корпорация Roshen объявила о завершении процесса консервации кондитерской фабрики в Липецке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном во вторник, 20 июня.

В сообщении отмечается, что процесс происходил в три этапа. «В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы», — говорится в сообщении Roshen.

Также был закрыт склад готовой продукции и торговый дом «Рошен», который занимался ее реализацией.

Днем ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы продлил до 13 сентября текущего года арест имущества липецкой фабрики.

24 апреля первый замначальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей заявил, что на местном предприятии начались увольнения сотрудников, без работы остаются около 700 человек.

В январе 2017 года стало известно, что основанная президентом Украины Петром Порошенко корпорация Roshen решила закрыть липецкую фабрику. В холдинге подчеркнули, что с 2013 года производство на предприятии сократилось втрое. Среди причин назывался запрет Роспотребнадзора на импорт продукции концерна в Россию, давление органов власти в ряде регионов, снижение общего уровня покупательной способности населения.

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В октябре 2016 года на сайте корпорации Roshen появилось сообщение, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было выплачено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов) налогов.

После неудачных попыток продать холдинг Порошенко в начале 2016 года передал принадлежащие ему акции в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).