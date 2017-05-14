Закрытие фабрики Roshen в Липецке оказалось консервацией

Производство на кондитерской фабрике Roshen («Рошен») в Липецке, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко, не ликвидируется, а остановлено и законсервировано. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на аудиторское заключение к отчетности предприятия за 2016 год.

«Это значит, что в любой момент фабрика может возобновить свою деятельность», — отмечает издание.

В отчетности также отмечается, что липецкая фабрика за 2016 год уплатила в бюджет России почти миллиард рублей (порядка 13-15 миллионов долларов).

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24 апреля первый замначальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей заявил, что на местной фабрике «Рошен» начали увольнять сотрудников, и без работы остаются около 700 человек.

В январе стало известно, что основанная Порошенко корпорация Roshen решила закрыть липецкую фабрику. В холдинге подчеркнули, что с 2013 года производство на предприятии сократилось втрое. Среди причин назывался запрет Роспотребнадзором импорта продукции концерна в Россию, давление органов власти в ряде регионов, снижение общего уровня покупательной способности населения.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг липецкой фабрики, заявил, что предприятие могло бы продолжать работу. Он подчеркнул, что решение подобных вопросов полностью находится в компетенции собственника компании.