Начались увольнения работников липецкой фабрики «Рошен»

В Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики «Рошен», принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Без работы остаются около 700 человек. Первых 85 работников рассчитали в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на первого замначальника областного управления труда и занятости Виктора Кирея.

«Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости. За первые два месяца они получают так называемое выходное пособие в размере прежней зарплаты, если не найдут за этот период работу, то столько же получат и за 3-й месяц», — пояснил чиновник.

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По его словам, после этого им будет полагаться только пособие по безработице в размере 5,5 тысяч рублей. С увольняемыми сотрудниками «Рошен» ведется разъяснительная работа, предлагаются вакансии. Многих интересует возможность переобучения, чтобы получить новую профессию.

20 января 2017 года стало известно, что основанная президентом Украины Петром Порошенко корпорация Roshen решила закрыть липецкую фабрику. В холдинге подчеркнули, что с 2013 года производство на предприятии сократилось втрое. Среди причин были названы: запрет Роспотребнадзором импорта продукции концерна в Россию, давление органов власти в ряде регионов, снижение общего уровня покупательной способности населения.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг липецкой фабрики «Рошен», заявил, что предприятие могло бы продолжать работу. Он подчеркнул, что решение подобных вопросов полностью находится в компетенции собственника компании.

