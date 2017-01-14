Поклонская напомнила об уголовном деле против Порошенко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила возобновить в отношении Петра Порошенко предыдущее уголовное дело о насильственном захвате власти, возбужденное в феврале 2014 года. Как передает ТАСС, так Поклонская, бывшая сотрудница украинской прокуратуры, прокомментировала призыв экс-замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина завести на главу государства дело о госизмене.

«В феврале 2014 года ряд лиц, таких как [Петр] Порошенко, [Арсений] Яценюк, [Олег] Тягнибок, [Александр] Турчинов, [Андрей] Парубий и другие организаторы Майдана уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти», — напомнила Поклонская.

Как полагает депутат, правоохранительные органы смогли бы провести расследование в рамках этого дела по заявлению Рената Кузьмина. «Думаю, что вполне логично в рамках того производства и проводить мероприятия [в отношении Порошенко] для упрощения, быстроты и оперативности», — добавила она, выразив уверенность, что украинские правоохранительные органы должны отреагировать на обращение бывшего замгенпрокурора.

13 января Ренат Кузьмин попросил главу Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака возбудить дело о госизмене против Петра Порошенко. Экс-чиновник предупредил, что отказ привлечь президента Украины к ответу будет расцениваться «как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его нерегистрации», за что уголовную ответственность понесет сам Грицак.

По данным бывшего зампрокурора, только за 2016 год сумма отчислений с фабрики «Рошен» в Липецке в российскую казну составила 600 миллионов рублей. «При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий», — обратил внимание Кузьмин.

28 октября на сайте основанной Порошенко корпорации Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в период с 2014 по 2016 год компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было перечислено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов по тому курсу) налогов.