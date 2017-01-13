Порошенко напророчили тюремный срок

Просьба бывшего заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина возбудить уголовное дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко — не более чем попытка создать громкий информационный повод. Такую точку зрения в пятницу, 13 января, высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Лентой.ру».

«Скорее всего, никакого уголовного дела не будет. Если бывшему зампрокурору терять уже нечего, и он как-то о себе напоминает, то нет проблем», — сказал депутат, комментируя инициативу Кузьмина обвинить Порошенко в финансировании российской армии в связи с тем, что принадлежащая украинскому президенту фабрика «Рошен» в Липецке платит налоги в бюджет РФ.

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Шерин напомнил, что Киев полностью не разорвал экономические отношения с Москвой. «Думаю, что Украина в лице Порошенко имеет тоже неплохую прибыль с этого предприятия. Представляю, какую прибыль он получает, если сумма налогов такая», — добавил парламентарий.

Кроме того, депутат считает, что в отношении Порошенко следует открыть уголовное дело по поводу гибели мирных жителей: расстрелянных людей на Майдане, сожжения граждан в Одессе или убийств в зоне АТО. «Но рано или поздно [тюремный] срок у него будет. Президентство у Порошенко не вечное, будет потом, как Саакашвили прятаться», — резюмировал Шерин.

Ранее в пятницу Кузьмин обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко. Экс-чиновник предупредил, что отказ привлечь Порошенко к ответу будет расцениваться «как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его нерегистрации», за что уголовную ответственность понесет сам Грицак.

По данным бывшего зампрокурора, только за 2016 год сумма отчислений с этого предприятия в российскую казну составила 600 миллионов рублей. «При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий», — обратил внимание Кузьмин.

28 октября прошлого года на сайте основанной Порошенко корпорации Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в период с 2014 по 2016 год компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было перечислено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов по тому курсу) налогов.