Кремль прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке

Фабрика «Рошен» в Липецке могла бы продолжать работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что решение подобных вопросов полностью находится в компетенции ее владельцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — подчеркнул Песков.

Ранее 20 января стало известно, что основанная президентом Украины Петром Порошенко корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике в России. Закрытие предприятия в компании объяснили экономическими и политическими причинами.

В холдинге подчеркнули, что с 2013 года производство на липецкой фабрике сократилось втрое. В Roshen называют несколько причин такой ситуации: запрет Роспотребнадзором импорта продукции концерна в Россию, давление органов власти в ряде регионов, снижение общего уровня покупательной способности населения.

Полная остановка производства и консервация мощностей запланированы на апрель 2017 года.

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В октябре 2016 года на сайте Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в российском Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было выплачено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов) налогов.

После неудачных попыток продать холдинг Порошенко в начале 2016 года передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).