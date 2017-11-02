В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановления об отстранении Авакова

В Верховной Раде Украины зарегистрированы два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел страны Арсена Авакова от должности. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Автором первого проекта является внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго выступает депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин, он требует отстранить Авакова на время проведения НАБУ расследования по так называемому делу о рюкзаках, связанного с его сыном Александром.

Объяснительные записки к документам в системе Рады отсутствуют.

В среду Соломенский районный суд Киева решил не арестовывать сына Авакова Александра по так называемому делу о рюкзаках. Его отпустили под подписку о невыезде до 31 декабря с ношением электронного браслета. Он не может отлучаться с места регистрации, обязан сдать загранпаспорт и должен приходить на следственные действия по вызову прокуратуры.



