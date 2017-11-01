Аваков поругался с Порошенко из-за задержания сына

Между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД страны Арсеном Аваковым произошел конфликт. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает киевский портал LIGA.net со ссылкой на свои источники. Причиной ссоры, по словам собеседников издания, стало задержание сына главы МВД Александра Авакова.

Отмечается, что разговор министра внутренних дел с главой государства «шел практически на повышенных тонах». «Аваков, абсолютно убежденный, что за задержанием сына стоит лично глава государства, требовал объяснений. Порошенко в ответ заверял, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Более того — президент выражал поддержку министру, говорил, что все это "провокация" и он искренне ею "возмущен"», — говорится в сообщении портала.

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Александра Авакова задержали 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках. В январе 2016 года было опубликовано видео, на котором мужчина, похожий на Авакова-младшего, ведет переговоры об организации закупки рюкзаков для МВД Украины с человеком, похожим на бывшего замглавы ведомства Сергея Чеботаря. Рюкзаки действительно были приобретены, однако их закупочная цена оказалась в шесть раз выше рыночной.

Это уже не первое сообщение о ссоре Порошенко и Авакова. 20 октября киевское издание «Украинская правда» писало, что между политиками произошел конфликт из-за нового Майдана. Якобы глава государства требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Верховной Рады, а министр внутренних дел отказался это делать. Аваков оправдался тем, что, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», выбрал меньшее из двух зол.

Вечером 17 октября участники оппозиционной акции у здания Верховной Рады разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.