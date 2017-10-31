Глава МВД Украины согнал силовиков на защиту сына

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мобилизовал полицию и Национальную гвардию для защиты своего сына Александра Авакова, задержанного Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ). Об этом во вторник, 31 октября, на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

«Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление», — написал парламентарий.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк также отметила, что глава МВД привлек подчиненных для защиты сына, передает 24 канал. «В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов дела, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына, — это признак клептократического государства», — считает она. Так Каленюк прокомментировала действия полиции и заявление МВД по поводу задержания Авакова-младшего, в котором шаги НАБУ названы политическими.

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О задержании Александра Авакова и обысках у него сообщалось ранее 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.

В феврале 2016-го на YouTube появилось видео, на котором мужчина, похожий на сына главы украинского МВД, проигрывает 100 тысяч гривен (около 3,8 тысячи долларов) в подпольном казино в Харькове. На кадрах видно, что молодой человек приходит на игру с сумкой, из которой пачками достает крупные купюры.

В январе 2016-го было опубликовано видео, на котором некто, якобы Александр Аваков, ведет разговор с человеком, похожим на бывшего замминистра МВД Украины Сергея Чеботаря, о государственных закупках рюкзаков для МВД. Беседа происходит в кабинете министра внутренних дел. Из разговора понятно, что мужчина хочет поставить ведомству крупную партию изделий, но просит предоплату. Рюкзаки действительно были закуплены, позже Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство из-за того, что их цена оказалась в шесть раз выше рыночной.