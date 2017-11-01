Авакова предложили отстранить от должности

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко в своем Facebook призвал отстранить от должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова, пока идет расследование в отношении его сына Александра.

«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — написал Луценко.

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О задержании Александра Авакова и обысках у него сообщалось ранее 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.

В феврале 2016-го на YouTube появилось видео, на котором мужчина, похожий на сына главы украинского МВД, проигрывает 100 тысяч гривен (около 3,8 тысячи долларов) в подпольном казино в Харькове. На кадрах видно, что молодой человек приходит на игру с сумкой, из которой пачками достает крупные купюры.

В январе 2016-го было опубликовано видео, на котором некто, якобы Александр Аваков, ведет разговор с человеком, похожим на бывшего замминистра МВД Украины Сергея Чеботаря, о государственных закупках рюкзаков для МВД. Беседа происходит в кабинете министра внутренних дел. Из разговора понятно, что мужчина хочет поставить ведомству крупную партию изделий, но просит предоплату. Рюкзаки действительно были закуплены, позже Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство из-за того, что их цена оказалась в шесть раз выше рыночной.



