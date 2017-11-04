Журналист Гордон увидел спасение Украины в превращении в колонию США

Спасти Украину может только внешнее управление со стороны США. Такое мнение в эфире программы «Вечерний прайм» телеканала «112 Украина» высказал журналист Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, жители Украины идут в политику исключительно с целью заработать денег, а не принести счастье своей стране. Он подчеркнул, что у власти находятся очень умные люди, но у них нет моральных устоев. «Я иногда думаю, как прервать этот круг порочный, и у меня один сегодня выход. Опять-таки, я сейчас скажу, и многие плеваться начнут, — только внешнее управление, причем не европейское, потому что у Европы своих проблем по горло», — заявил он.

«Только американское внешнее управление, я не вижу другого пути. Мы не можем сами разобраться, мы не можем», — добавил эксперт.

Он добавил, что большинство резонансных убийств в стране не имеют российского следа. «Когда я вижу эти убийства, я абсолютно понимаю, что там нет идеологических проблем и там нет российского следа, как бы у нас ни хотели притягивать это», — заявил Гордон.

Журналист подчеркнул, что не знает, есть ли люди, которые не любят Россию сильнее, чем он. «Но я не люблю несправедливости. Я не люблю, когда занимаются внутренними разборками на почве бабок и потом говорят: это российский след, это Путин, россияне, террористические группы и так далее. Все убийства — ну, минус ноль целых, одна десятая процента я готов что-то допустить — все убийства политиков у нас совершаются из-за бабок, и надо об этом говорить, а не рассказывать про российский след, причем тут же, через час после убийства», — уверен он.

В конце октября посол США на Украине Мари Йованович сообщила, что за последние три года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов.