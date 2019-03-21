Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц. Об этом сам Луценко рассказал в эфире Hill.TV.

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Глава надзорного ведомства пояснил, что инцидент произошел еще в их первую встречу в 2016 году. Луценко не стал называть имена из этого списка, но заявил, что «никто, включая президента», не заставит его отказаться от уголовного преследования виновных в преступлениях.

В Госдепартаменте США назвали слова Луценко «откровенной фальсификацией». В посольстве США на Украине также заявили, что обвинение Луценко в адрес представителя США «является проявлением коррупции», не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы испортить репутацию посла Йованович. «Такие нападки упрочняют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией», — отметили в дипмиссии.

6 января американские сенаторы в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций заявили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза. В частности, утверждалось, что президент Петр Порошенко преследует своих политических оппонентов, а суды находятся под контролем политиков и олигархов и не являются независимыми.

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