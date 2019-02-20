Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне. Речь идет о требовании Киева запретить в американских кинотеатрах показ фильма «Т-34» о советских военнопленных. Об этом сказано в заявлении дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что украинские коллеги составили список кинотеатров, где планируются сеансы, «для организации "общественного" давления».

Материалы по теме «В концлагере побежали мурашки по коже» Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты

«Наследники Бандеры, Шухевича, Стецько, Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке. Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны», — подчеркнули российские дипломаты.

Они выразили надежду, что «столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей пребывания». «Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины», — заключили в посольстве.

19 февраля показ «Т-34» отменили в Сан-Франциско. Сеанс был запланирован на 21 февраля, однако владелец частного кинотеатра решил отменить его. Он пояснил, что ему поступали звонки с угрозами.

Материалы по теме «Ёлки» были последними Как российскому кино добиться равноправия с Голливудом

Ранее стало известно, что посольство Украины в США призвало не показывать в кинотеатрах страны «Т-34». По мнению дипломатов, картина популяризирует «современную агрессию России». Они также поблагодарили украинские общины в Соединенных Штатах, которые остановили прокат драмы в своих городах и призвали других активистов присоединиться к их движению.

Премьера «Т-34» в России состоялась 1 января. Кинолента рассказывает о побеге советского курсанта из немецкого плена. Главные роли в ней исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!