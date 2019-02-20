Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне. Речь идет о требовании Киева запретить в американских кинотеатрах показ фильма «Т-34» о советских военнопленных. Об этом сказано в заявлении дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что украинские коллеги составили список кинотеатров, где планируются сеансы, «для организации "общественного" давления».
«Наследники Бандеры, Шухевича, Стецько, Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке. Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны», — подчеркнули российские дипломаты.
Они выразили надежду, что «столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей пребывания». «Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины», — заключили в посольстве.
19 февраля показ «Т-34» отменили в Сан-Франциско. Сеанс был запланирован на 21 февраля, однако владелец частного кинотеатра решил отменить его. Он пояснил, что ему поступали звонки с угрозами.
Ранее стало известно, что посольство Украины в США призвало не показывать в кинотеатрах страны «Т-34». По мнению дипломатов, картина популяризирует «современную агрессию России». Они также поблагодарили украинские общины в Соединенных Штатах, которые остановили прокат драмы в своих городах и призвали других активистов присоединиться к их движению.
Премьера «Т-34» в России состоялась 1 января. Кинолента рассказывает о побеге советского курсанта из немецкого плена. Главные роли в ней исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.