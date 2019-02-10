Ракетная атака на танк Т-34 в Йемене попала на видео

@Mansourtalk / Twitter

Йеменские повстанцы сняли на видео ракетную атаку на танк Т-34. Ролик появился в Twitter

Камера засняла момент, когда противотанковая ракета попадает в корпус танка и взрывается. Когда дым рассеивается, становится видно, что Т-34 стоит на том же месте абсолютно невредимый.

В 2018 году сообщалось, что Т-34 использовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины войска самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

По данным ООН, во время столкновений убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще около 11 тысяч пострадали, отмечает BBC News.

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