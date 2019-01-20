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Россия обзавелась батальоном освященных Т-34

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В 4-й гвардейской Кантемировской дивизии сформирован батальон из 30 танков Т-34, переданных России из Лаоса. Об этом сообщил командир дивизии полковник Владимир Завадский, передает РИА Новости.

Сводный батальон будет базироваться в подмосковном Наро-Фоминске.

О прибытии Т-34 в Московскую область стало известно 20 января. Там их освятили.

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, как сообщал «Интерфакс», заявил, что экипажи танков вскоре начнут подготовку к Параду Победы на Красной площади. Помимо этого, машины примут участие в исторических телепроектах и съемках новых фильмов о Великой Отечественной войне.

Лаос передал России 30 Т-34 в начале января. Танки полностью исправны, они находились на вооружении лаосской армии.

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