Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»

Россия поставила Лаосу танки Т-72Б1, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

О появлении модернизированных Т-72 на военном параде в Лаосе также сообщало Минобороны России. Уточнялось, что танки и бронеавтомобили БРДМ-2М переданы стране в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в Лаос министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2018 года.

В рамках этих же договоренностей Лаос передал российской стороне 30 танков Т-34. 20 января машины доставили в подмосковный Наро-Фоминск, где освятили и включили в состав специально сформированного сводного батальона. Технику будут использовать на параде, а также в телепроектах и фильмах.

Т-72Б1 известны под названием «Белый орел», пишет «Российская газета». Лаос стал вторым после Никарагуа зарубежным покупателем этой модификации танка.

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