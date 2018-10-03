На полторы тысячи российских танков нашелся покупатель

Вооруженные силы Индии собираются закупить 1770 танков российского производства. На замену устаревшим Т-72, скорее всего, придут новейшие T-14 «Армата». Об этом сообщил индийский новостной портал Defence News.

Ориентировочная сумма сделки может составить более 4,5 миллиарда долларов. Для ее обсуждения в Россию прибыл с визитом начальник штаба Сухопутных сил Индии генерал Бипин Рават. Он встретится с российскими генералами и посетит ряд военных объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

Покупка танков обсуждается в преддверии российско-индийского саммита. Он пройдет 5 октября в Нью-Дели. В его ходе будет обсуждаться стратегическое партнерство двух стран, ожидается также подписание сделок на сумму более 10 миллиардов долларов.

Проект модернизации индийских танковых частей обсуждается с ноября 2017 года. Помимо прочего, затрагивается вопрос налаживания производства непосредственно в Индии. На данный момент российская техника составляет костяк индийских вооруженных сил.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что Индия, несмотря на международные санкции, купит у России пять полковых комплексов С-400 и четыре военных фрегата.

Т-14 — новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Машина получила необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания изделия планируется завершить к ноябрю.

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