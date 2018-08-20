Россия отдаст Индии технологии Су-57

В рамках проекта FGFA по созданию истребителя пятого поколения на базе Су-57, Россия передаст Индии большой объем технологий. Об этом в воскресенье, 19 августа, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сообщает Вести.Ru.

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Слюсарь отметил, что Индия не выходила из проекта и создатели «задают большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы». По его словам, страна выходит на «второй этап технологического развития» и занимается не только скупкой самолетов, но и созданием лицензионного производства.

Вместе с этим директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в понедельник, 20 августа, рассказал РИА Новости, что проект заморожен: «Он пока заморожен. Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения».

Совместный проект России и Индии FGFA предполагает создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. В апреле стало известно, что Индия вышла из программы. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.

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