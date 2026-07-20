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16:02, 20 июля 2026Спорт

Россиянин выиграл 18 миллионов рублей со ставки в 10 тысяч

Россиянин поставил 10 тысяч рублей на экспресс из пяти событий и выиграл 18 миллионов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин выиграл 18 миллионов рублей со ставки в 10 тысяч. Об этом сообщает Sports.ru.

9 июня 2025 года клиент букмекерской конторы сделал экспресс на то, что ПСЖ выиграет Лигу чемпионов-2025/2026 и дойдет до финала Клубного чемпионата мира-2025, «Арсенал» станет чемпионом Англии, «Барселона» выиграет Ла Лигу, а Испания заберет золото ЧМ-2026. Общий коэффициент ставки был равен 1806,00. Все пять событий сыграли и, таким образом, россиянин выиграл 18,1 миллиона рублей.

Ранее болельщик поставил 787,3 тысячи долларов на то, что сборная Англии не выиграет в основное время у команды Франции. Выигрыш мог составить 1 027 000 долларов. Англичане победили в основное время со счетом 6:4, и поэтому ставка не сыграла.

Сборная Англии впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата мира. Победителем мундиаля стала команда Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.

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