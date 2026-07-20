Болельщик проиграл почти 800 тысяч долларов на матче за третье место на ЧМ-2026

Болельщик поставил 787,3 тысячи долларов на то, что Англия не выиграет у Франции

Футбольный болельщик проиграл почти 800 тысяч долларов на матче за третье место на ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Любитель футбола поставил 787,3 тысячи долларов на то, что сборная Англии не выиграет в основное время у команды Франции. Выигрыш мог составить 1 027 000 долларов. Англичане победили в основное время со счетом 6:4, и, таким образом, ставка не сыграла.

Сборная Англии впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата мира. Победителем мундиаля стала команда Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.

Ранее бывший футболист сборной России Федор Смолов проиграл 1,5 миллиона рублей на финале ЧМ-2026. Он сделал ставку на победу аргентинцев.