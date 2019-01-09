Россия получила от Лаоса тридцать советских танков

Лаос вернул России тридцать танков Т-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Танки полностью исправны, они находились на вооружении лаосской армии. Страны договорились о возврате техники во время визита министра обороны Сергея Шойгу в Лаос в январе 2018 года. Танки вернули в Россию в рамках военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

Т-34 разместят в Наро-Фоминске Московской области. Технику будут использовать при проведении военных парадов, для обновления музейных экспозиций и съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

В августе 2018 года на военном параде в Курске, посвященном 75-летию победы на Курской дуге, прошедший войну танк Т-34 опрокинули с погрузчика. Танк выпустили в 1943 году, он возглавлял колонну военной техники.

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