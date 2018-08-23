Прошедший войну Т-34 опрокинули на военном параде

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В Курске танк Т-34-85 свалился с погрузчика. Это произошло во время попытки завезти танк на платформу после парада, посвященного 75-летию победы на Курской дуге, сообщает «46ТВ».

ТАСС указывает, что колонну военной техники возглавлял доставленный из Ленинградской области Т-34-85, выпущенный в 1943 году. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент военные пытаются вернуть танк в исходное положение.

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