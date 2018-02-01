Расшифрован разговор немцев об успешном бое с четырьмя Т-34

Музыкант Юрий Метелкин, ведущий собственный некоммерческий ресурс «Старое Радио», рассказал о частичной расшифровке пленки, на которой записан разговор о бое немецких военнослужащих с советскими танками Т-34. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

По словам Метелкина, пленка была найдена пять лет назад где-то под Волгоградом, точное место ее обнаружения или хранения неизвестно. «Путем различных технических ухищрений, увлажнения мне удалось ее оживить. Но как только я отмотал первый кусочек, понял, что на прослушивание и оцифровку у меня есть всего одна попытка», — вспомнил он, сравнив присланный ему артефакт с окаменелостью.

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Восстановление пленки затянулось из-за того, что она рвалась каждую секунду. «Тем не менее, я снял две трети материала. Последняя часть была перерублена осколком и не подлежала восстановлению», — добавил Метелкин.

Полученный им аудиофайл хронометражем 5 минут 31 секунда был отправлен волгоградцу, который прислал обратно расшифрованную запись и перевод. Выяснилось, что на пленку записан разговор одного или нескольких немцев об атаке Т-34, отраженной гитлеровскими войсками. Из расшифровки следует, что позиции немецких военнослужащих в некой деревне атаковали четыре боевые машины, по которым на расстоянии 300 метров был открыт огонь новыми противотанковыми снарядами. «Каждый выстрел — попадание, все летит в воздух, все горит!» — говорится в тексте перевода. Сведений о том, где и когда произошел бой, нет.

Как отмечает «Волгоградская правда», снарядом, который фигурировал в разговоре, может быть Panzergranate 40. Это бронебойный подкалиберный боеприпас, изготавливавшийся для орудий разного калибра, в частности для 88-миллиметровых противотанковых пушек Pak 43. Данное орудие было одним из самых эффективных средств против любого воевавшего танка антигитлеровской коалиции.

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