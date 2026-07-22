Irib: Иран произвел массированный удар беспилотниками по базе США в Кувейте

Иран произвел массированный удар беспилотниками по базе США, расположенной в военном лагере Эль-Доха на западе Кувейта. Об этом сообщает Irib.

«В ответ на повторные агрессивные действия врага против территорий нашей страны, иранская армия в рамках двадцать первой фазы операции "Са'аке" несколько часов назад подвергла массированному удару беспилотниками "склады боеприпасов" и "логистическое оборудование центра командования сухопутных войск" преступной армии США, расположенного в военном лагере Эль-Доха на западе Кувейта», — говорится в материале.

Тегеран отметил, что Вооруженные силы Исламской Республики готовы решительно противостоять «любым новым козням и провокациям врага».

Уточняется, что Эль-Доха является одной из важнейших и основных военных баз США на западе Кувейта, а также центром поддержки для американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. Там размещено большое количество техники и военнослужащих сухопутных войск, а также военно-морского и военно-воздушного флотов.

Ранее министр войны США Пит Хегсет запросил до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном и оплатить новое вооружение и персонал. По его словам, эта новая просьба основана на новых реалиях мира.