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Украина взбунтовалась из-за проката «агрессивного» российского фильма в США

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Посольство Украины в США призвало не показывать в кинотеатрах страны российский фильм «Т-34». Об этом сказано на странице дипмиссии в Facebook.

По мнению украинских дипломатов, фильм популяризирует «современную агрессию России», жертвой которой стал и Киев. С этой целью Москва использует историческую память о героях Второй мировой войны, считают в посольстве.

Дипломаты также поблагодарили украинские общины в Соединенных Штатах, которые остановили прокат «Т-34» в своих городах и призвали других активистов присоединиться к их движению.

К публикации посольство прикрепило список из 14 кинотеатров в различных штатах, где планируется показ фильма.

В январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что расстроился из-за большого количества советских фильмов в новогоднем эфире. По его словам, в эфире украинских каналов остается много советских фильмов, но все же их показывают реже, чем в прошлом году.

В 2018 году на Украине запретили фильм Алексея Учителя «Матильда». В экспертом совете при Госкино назвали причиной отказа в прокате участие в съемках фильма музыканта, который находится в «черном списке» страны.

Премьера «Т-34» в России состоялась 1 января и заняла второе место по сборам в истории российского проката. В основе сюжета лежит история о побеге советского курсанта из немецкого плена на Т-34. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

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