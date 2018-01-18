Украинские чиновники сравнили «Матильду» с арбузом и отказали в прокате

На Украине запретили фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом ТСН рассказал член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов.

Материалы по теме Запахло жареным Секс с русским святым, геи в балете, педофилы в Голливуде: главные скандалы года

Он признался в формальном отказе картине в прокате на территории страны. «Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — заявил он.

Служба безопасности Украины ведет «черный список» россиян, которым закрыт въезд на территорию страны. В настоящий момент в нем указаны более 140 артистов, музыкантов и режиссеров. Причиной занесения в стоп-лист является посещение Крыма или высказывания в поддержку политики России.

Картина Учителя появилась на экранах российских кинотеатров 26 октября. До выхода в прокат «Матильда» оказалась в центре скандала — депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против ленты, утверждая, что в ней присутствуют элементы, оскорбляющие чувства верующих. Фильм посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!