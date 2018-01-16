Михалкова и Басту объявили врагами Украины

Кинорежиссера Никиту Михалкова и рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте министерства культуры страны.

В перечень врагов Украины также попали бывший солист поп-группы Hi-Fi Митя Фомин и телеведущий Дмитрий Шепелев. На момент написания заметки в списке были уже указаны 118 человек, среди которых Карен Шахназаров, Алексей Панин, Иосиф Кобзон, Эмир Кустурица, Жерар Депардье и рэпер Гнойный.

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила Басте въезд на территорию страны. Решение было принято «в интересах обеспечения безопасности государства».

СБУ ранее ограничила въезд на территорию Украины более 140 российским артистам, актерам и режиссерам. Черный список периодически пополняется.

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