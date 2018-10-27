Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм «Позывной "Бандерас"» о войне в Донбассе собрал за первые дни проката 753 тысячи гривен при бюджете 40 миллионов, из которых 20 выделило Министерство культуры. Об этом свидетельствуют данные бокс-офиса, размещенные на сайте «Кино-театр.ua».

Автор сценария картины Сергей Дзюба сообщил в своем Facebook, что ленту могут снять с проката из-за плохих сборов. По его словам, в этом виноваты кинопрокатчики.

«Если фильму "Позывной Бандерас" не дадут шанс на второй прокатный уикенд, то это, очевидно, будет подтверждением саботажа патриотического украинского кино. (...) [Сборы] на самом деле не так уж плохи ввиду полного отсутствия рекламы! Поэтому спешите увидеть кино, которое от вас пытаются скрыть! Другого времени может и не быть, особенно если вскоре на выборах победят рашисты!» — написал он.

Фильм вышел в прокат на Украине 11 октября. Его постановкой занимался Заза Буадзе. Картина повествует об украинце Антоне Саенко, который участвует в антитеррористической операции в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!