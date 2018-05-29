Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян

Более 30 россиян были привлечены к уголовной ответственности правоохранительными органами Украины в связи с их участием в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 29 мая, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает «Укринформ».

«С начала работы управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами привлечено непосредственно 32 гражданина России, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ», — указал Матиос.

Кроме того, он напомнил, что правоохранительные органы Украины объявили в розыск министра обороны России Сергея Шойгу, двух его заместителей — Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.

Также он заверил, что Главная военная прокуратура Украины обладает длинным списком генералов и полковников российской армии, которые были причастны к «аннексии Крыма и захвату отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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