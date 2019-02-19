В Сан-Франциско отменили показ фильма «Т-34» из-за «российской пропаганды»

В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 19 февраля.

Сеанс был запланирован на 21 февраля, однако владелец частного кинотеатра решил отменить его. Он пояснил, что ему поступали звонки с угрозами от радикально настроенных лиц, которые посчитали, что в картине есть российская пропаганда. При этом они признались, что не смотрели ее, а выводы о содержании киноленты сделали по трейлеру.

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Представитель группы компаний «Киносфера», прокатчика «Т-34» на территории Северной Америки, Александр Беляков считает, что протесты связаны лишь с тем, что военная драма снята в России. По его словам, активисты также пытались добиться отмены показа в Бостоне, но им не удалось запугать представителей киносети. Кроме того, подчеркнул он, фильм прошел специальную комиссию в Канаде, которая «очень строго относится к проверке любого кино, предлагаемого к прокату».

Ранее стало известно, что посольство Украины в США призвало не показывать в кинотеатрах страны «Т-34». По мнению дипломатов, картина популяризирует «современную агрессию России». Они также поблагодарили украинские общины в Соединенных Штатах, которые остановили прокат драмы в своих городах и призвали других активистов присоединиться к их движению.

Премьера «Т-34» в России состоялась 1 января. Кинолента рассказывает о побеге советского курсанта из немецкого плена. Главные роли в ней исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

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