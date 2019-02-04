На Украине пожаловались на политический треск

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев оказался обманут странами Запада. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Он утверждает, Украина оказалась обманута и идет в Европу «под политическим треском», оставшись наедине с собой и со своими проблемами. Он отметил, что страна отвернулась от Востока, тогда как заявления о членстве Украины в ЕС и в НАТО являются болтовней.

Червоненко предположил, что Украина нужна Западу как «раздражитель для Востока».

25 декабря бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук пришел к выводу, что Украина становится раздражителем для США и европейских стран. По его словам, Запад демонстрирует усталость от украинских проблем, и самое страшное, что может произойти со страной — потеря политической поддержки.

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