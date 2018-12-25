В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран. Об этом в эфире «112 Украина» заявил бывший министр обороны страны, генерал армии Александр Кузьмук.

По его словам, в последнее время ощущается, что Киев создает проблемы. «Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки», — сказал Кузьмук.

Он также отметил, что страны демонстрируют усталость от украинских проблем, и самое страшное, что может произойти со страной — потеря политической поддержки.

Ранее 12 декабря сообщалось, что Евросоюз за всю историю не вкладывал ни в одну страну мира так много средств, как в Украину. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС — «самое амбициозное, которое когда-либо разрабатывалось Европейским союзом с какой-либо страной-партнером».

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