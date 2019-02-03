На Украине призвали выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб

Киев должен выстраивать отношения с Москвой при помощи графитовых бомб. Об этом заявила кандидат в президенты Украины Инна Богословская в ходе дебатов в эфире радио «Новое время».

Она отметила, что создание графитовых бомб — один из пунктов ее стратегии в отношении России. По словам политика, такое оружие является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. «Они не запрещены, и это наш путь», — добавила Богословская.

Кандидат в президенты рассказала, что включила в стратегию также обязательное декларирование бизнес-активов украинских политиков в России и усиление экономических санкций против Москвы.

Графитовая бомба — название боеприпасов, содержащих в большом количестве графитовые нити. Поражающий эффект боеприпасов данного типа заключается в создании над объектом облака площадью до 200 квадратных метров из произведенных на основе углерода электропроводимых тонких волокон. При соприкосновении волокон с токонесущими элементами (изоляторы, провода) происходит короткое замыкание и вывод из строя электроцепей.

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