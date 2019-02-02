Стало известно о переброске украинских диверсантов в Донбасс

Группа украинских диверсантов, подготовленная инструкторами США и Канады, прибыла на юг Донецкой области. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

По его сведениям, диверсионная группа 3-го отдельного полка спецназначения под командованием младшего лейтенанта Копимана прибыла в Волновахский район с целью проведения боевых вылазок на территорию ДНР. Он добавил, что диверсанты прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов.

Также украинское командование перебросило две снайперские пары под руководством майора Барбарича. «Снайперы получили задачу от украинского оккупационного командования в назначенное время и в определенных районах, которые будут доводиться дополнительно, осуществлять обстрелы с целью провоцирования ответного огня с нашей стороны», — пояснил Безсонов.

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В июне 2017 года бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий уже заявлял, что забрасываемые в Донбасс украинские диверсанты были подготовлены специалистами из Канады и США.Он отмечал, что основными задачами украинских диверсантов было разрушение инфраструктуры и убийство руководства самопровозглашенной республики.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР И ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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