Украина усилила охрану на границе с Россией

Госпогранслужба Украины усилила охрану на границе с Россией. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специальное подразделение Восточного регионального управления укрепит рубежи в Сумской, Харьковской и Луганской областях. В погранслужбе отметили, что усиленной охране подвергаются потенциально опасные территории.

На Украине также отмечали, что уделяют большое внимание охране границы с Белоруссией, поскольку «Кремль пытается ее поглотить» и начать наступление на Киев со стороны Минска.

28 декабря крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что в районе Перекопского перешейка на севере Крымского полуострова было возведено и введено в эксплуатацию пограничное заграждение. Система заграждений протяженностью более 60 километров оснащена несколькими сотнями различных датчиков с видеонаблюдением. В ФСБ заверили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов, также оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!