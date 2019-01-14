В Киеве просчитали вероятность войны с Россией

На Украине не расценивают угрозу начала войны с Россией как серьезную. Об этом рассказал ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью изданию «Факты».

По его словам, до президентских выборов на Украине войны между государствами точно не произойдет, поскольку Кремль надеется на смену политического вектора страны с проевропейского на пророссийский. Тем не менее, даже после выборов генерал-лейтенант не рассчитывает на полномасштабное наступление. «[Президент России Владимир] Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча», — объяснил свою позицию специалист.

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Он подчеркнул, что Киев ожидает наступление со стороны не только Москвы, но и Минска. «Кремль пытается поглотить Беларусь, поэтому Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью», — заметил Богдан.

По информации военного эксперта, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. Киев будет рассматривать возможность военной операции, но будет делать ставку на урегулирование дипломатическими путями, отметил ветеран разведки. В то же время он уклончиво ответил об условиях для начала наступления в этом регионе.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил о невозможности войны с Украиной. По его словам, Москва хочет сохранить Украину нейтральной страной и долг Москвы — сделать так, чтобы «все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии».

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