В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор

Возведенное заграждение на границе Крыма с Украиной никоим образом не меняет статус полуострова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Чиновник полагает, что таким образом российские власти намерены убедить население Крыма в том, что все вопросы относительно статуса полуострова решены, что граница между Крымом и Украиной обустроена и никаких изменений не будет. «Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения», — подчеркнул Грымчак.

«Я думаю, что обязательно будут ноты [протеста] нашего министерства иностранных дел, потому что мы все время это делаем. Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать и потом доказывать, что мы неоднократно пытались договориться мирным путем, но страна-оккупант не реагирует на заявления, которые мы делаем», — добавил он. рассказал замминистра.

Кроме того, замминистра назвал возведение заграждения довольно странным решением, поскольку «Крым — это полуостров и подходов к нему огромное количество». Грымчак добавил, что сейчас Украина не подает электроэнергию на полуостров.

28 декабря крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что в районе Перекопского перешейка на севере Крымского полуострова было возведено и введено в эксплуатацию пограничное заграждение. Система заграждений протяженностью более 60 километров оснащена несколькими сотнями различных датчиков с видеонаблюдением. В ФСБ заверили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов, также оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования, украинские власти считают пребывание полуострова в составе России оккупацией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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