Крым оградили от Украины забором

В районе Перекопского перешейка на севере Крыма возвели и ввели в эксплуатацию пограничное заграждение. Об этом сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ, передает РИА Новости.

На заграждении длиной более 60 километров размещено несколько сотен различных датчиков, оснащенных видеонаблюдением. Вибрационные датчики передают сигнал тревоги при подходе к границе, а радиолучевые помогают лучше осматривать местность с помощью режима ночного видения.

Разрабатывать сооружение начали еще в 2015 году. В ведомстве пояснили, что заграждение поможет препятствовать перемещению через границу оружия, боеприпасов, грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, а также нарушению пограничного режима.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Москва заявляла, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права. Многие страны назвали произошедшее аннексией и отказались признавать итоги референдума.

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