Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Украинские военные разнесли базу отдыха на границе с Крымом — в Геническом районе Херсонской области. Они заселились в пансионат под предлогом военного положения, повредили имущество и украли технику. Об этом сообщил директор учреждения Алексей Журавко, его заявление в прокуратуру опубликовал в Facebook Игорь Крупиков.

По словам Журавко, военнослужащие заявились на его базу в конце ноября и показали распоряжение командования о заселении в пансионат. Директор открыл для них шесть номеров, хотя в это время года учреждение не работает, отопление, водопровод и канализация были перекрыты, но для солдат все включили.

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Через два дня Журавко прибыл на базу и заметил, что из двух номеров исчезли плазменные телевизоры и некоторые другие ценные предметы. Кроме того, в холле администрации оказалось разбитым витражное стекло, везде валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

Военные никак не объяснили случившееся, жалоба в полицию тоже не помогла, поэтому директор решил обратиться в прокуратуру.

26 ноября Рада одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Соответствующий законопроект был внесен президентом Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые без разрешения вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры.

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