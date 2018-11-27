Кремль назвал риски военного положения на Украине

Введение военного положения в некоторых областях Украины может привести к эскалации конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 27 ноября.

«Это внутреннее дело Украины, но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску», — сказал Песков.

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Накануне Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

Соответствующий законопроект был внесен президентом Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые без разрешения вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем. Москва также считает ЕС и США причастными к инциденту.

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