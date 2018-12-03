Киев отреагировал на российский Севастополь в Книге рекордов Гиннесса

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на упоминание Севастополя как части России в одном из сертификатов Книги рекордов Гиннесса. Позицию МИД в своем Twitter выразила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

«Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннесса. Крым — это Украина. Рекорды должны быть честными», — сообщила она.

Ранее украинское издание «Громадьске» обратило внимание на то, что в опубликованном на сайте Книги рекордов Гиннесса сертификате говорится о мировом рекорде, установленном в Севастополе, который назван частью России. В документе, выданном 26 мая 2018 года, сообщается, что гражданин Белоруссии Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансированию гвоздей после того, как смог на шляпке одного гвоздя возвести конструкцию из 349 гвоздей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты. Москва подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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