В Раде использовали карту Украины без Крыма

Депутаты Верховной Рады Украины использовали карту страны без Крыма на заседании Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в армии в 2004-2017 годах. Несколько местных телеканалов вели прямую трансляцию собрания, передает РИА Новости.

Во время встречи парламентариям показали слайд с картой, на которой отсутствовал Крым, при этом они никак не отреагировали и продолжили совещание.

Это не первый подобный случай, отмечает агентство. Карты Украины без полуострова или с ним, но присоединенным к России, появлялись в энциклопедиях, партийных газетах, в календарях, на телевидении, в разных полиграфических изданиях. Время от времени новости об этом появляются и из других стран, в том числе тех, которые не признавали крымский референдум.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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