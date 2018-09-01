В Польше опубликовали карту с российским Крымом

Крупнейшая польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на сайте карту, на которой полуостров Крым обозначен как часть территории России.

На изображении, которое появилось в материале, посвященном Лиге чемпионов, Крым окрашен в тот же цвет, что и остальная часть России — темно-красный. Территория Украины же обозначена более светлым оттенком.

В августе в эфире крупного телеканала 3Sat, который транслируется в Германии, Австрии и Швейцарии, вышел фильм Sibirien total («Сплошь Сибирь») немецкого документалиста Дэйва Д. Лейнса и московского корреспондента швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристофа Францена. Создатели картины отметили на карте Крымский полуостров тем же цветом, что и остальную территорию России. Картинку можно разглядеть на 2-й минуте 30-й секунде фильма.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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