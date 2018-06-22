Bloomberg нарисовало карту с «нейтральным» Крымом

Информационное агентство Bloomberg опубликовало карту мира, где Крым обозначен как нейтральная территория. На это обратили внимание РИА Новости.

Инфографика, созданная сотрудниками Bloomberg, демонстрирует, в каких развивающихся странах в 2018-2019 годах проходят политические выборы. Темно-серым цветом на карте обозначены государства, где избирательная гонка уже позади (Россия и Венесуэла), желтым — те страны, в которых выборы состоятся в будущем году (Украина, ЮАР, Нигерия и Таиланд). Однако полуостров Крым окрашен в светло-серый цвет, наравне с государствами с развитой экономикой.

Зеленым цветом на карте помечены Мексика, Бразилия, Турция, Пакистан, Индия и Индонезия. Это те государства, где выборы должны пройти до конца текущего года.

В середине мая пользователи сети заметили, что на Google Maps отсутствует Крымский мост через Керченский пролив. Сервис не прокладывал путь через эту переправу. Позднее эта ошибка была исправлена. Крым вошел в состав России по итогам референдума 17 марта 2014 года.

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