На Украине нашлась карта с двумя Крымами

Губернатор Черновицкой области Украины Александр Фищук наградил жителей региона областной премией на фоне баннера с картой страны, включающей в себя два полуострова Крым. На это на своей странице Facebook обратил внимание журналист Василий Забродский.

«На их картах аж два Крыма. Это они нас так *********** [подкалывают]?» — задался вопросом Забродский.

Изображение: Василь Забродський / Facebook 1 /2

Один «экземпляр» полуострова авторы карты изобразили украинским, а второй отнесли к территории Румынии.

На сайте пресс-службы Черновицкой областной администрации указывается, что Фищук вручил областную премию имени Георгия Гараса, ежегодно присуждаемую за сохранение, возрождение и развитие народного искусства региона.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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