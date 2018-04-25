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На Украине начеканили монеты с «коварно оккупированным» Крымом

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Памятные монеты с изображением Крыма достоинством 5 гривен введут в оборот на Украине в среду, 25 апреля. Их изготовили тиражом 45 тысяч штук, сообщается на сайте Национального банка страны.

Монета входят в серию «Области Украины». Нацбанк подчеркивает, что Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, уникальные ландшафты, славится многочисленными археологическими, историческими, культурными и архитектурными достопримечательностями.

А аверсе размещены украинский герб, а также композиция, олицетворяющая полуостров: Медведь-гора, античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, гроздь винограда, амфора, античные монеты и цветы горной лаванды. На реверсе — стилизованная карта Украины.

«В 2014 году Автономная Республика Крым была коварно оккупирована Российской Федерацией», — отмечается в сообщении банка.

Крым вошла в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украинские власти не признают присоединения и называют его аннексией. Москва подчеркивает, что голосование было проведено с соблюдением всех международных норм.

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