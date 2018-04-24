В Киеве рассказали о лишении крымчан украинского гражданства

Законопроект президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства жителей Крыма не предусматривает отнятия паспортов у лиц, участвовавших в выборах или служивших в армии другой страны «по принуждению». Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает телеканал «112 Украина».

Она отметила, что проект закона предусматривает «полную ответственность за давление, притеснения, принуждения украинских граждан, проживающих в Крыму, к незаконным действиям должна нести РФ». «Следовательно, вероятное получение гражданства [России] украинцами, которые проживают на этой территории под давлением агрессора, не будет считаться нарушением украинского законодательства и эти граждане, в виде исключения, не будут привлекаться и лишаться гражданства Украины», — добавила она.

Порошенко предложил Верховной Раде дополнить закон «О гражданстве Украины» положением, которое позволит лишить украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта, 20 апреля.

В тексте проекта закона сказано, что «основаниями для потери гражданства Украины является приобретение гражданства России в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя»

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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