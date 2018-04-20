Порошенко задумал лишить крымчан украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде дополнить закон «О гражданстве Украины» положением, которое позволит лишить украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта. Законопроект №8297 опубликован на сайте украинского парламента.

«Основаниями для потери гражданства Украины является приобретение гражданства России в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — сказано в тексте проекта закона.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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